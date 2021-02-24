ظريف يكشف سبب وقوف إيران مع "أنصار الله" في اليمن

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / KHALED ABDULLAH

وقال ظريف، في تصريحات مع قناة "المسيرة" اليمنية، إن إيران تدعم أي تحرك ينهي العدوان على الشعب اليمني، مؤكدا أن "وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن الشعب اليمني لحل أزمته الإنسانية، يشكل مقدمة لحل القضية اليمنية".

ولفت وزير الخارجية الإيراني، في تصريحاته، أن "وقوف الجمهورية الإسلامية إلى جانب الشعب اليمني (أنصار الله)، ومقاومته نابع من مبدأ حماية المظلوم".

وكان محمد جواد ظريف أكد في لقاء مع قناة "برس تي في" الإيرانية، أن "طهران أبلغت المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، بأنها مستعدة للمساعدة في إنهاء الحرب في اليمن"، مضيفا أن إيران "لم تتلق أي مقترح بوقف دعم طهران للحوثيين، مقابل وقف دعم واشنطن عمليات التحالف في اليمن".

كما دعا ظريف إلى وقف تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية وذلك بسبب الحرب الجارية في اليمن، مشيرا إلى أن الرياض أدركت أنها لم تحقق شيئا هناك بتلك الحرب، وقال، إن "السعودية فهمت الدرس وأدركت أنها لم تحقق أي شيء بحربها على اليمن"، مضيفا أن "السعودية والإمارات قد أنفقوا المليارات على الحرب في اليمن".