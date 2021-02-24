اخبار الخليج

فصيل عراقي يرد على اتهامه بالهجمات الصاروخية في بغداد وأربيل والسعودية

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / HAIDAR HAMDANI

ونفى المتحدث باسم الكتائب، محمد محيي، في تصريحات مع وكالة "رويترز"، استهداف مطار أربيل والمنطقة الخضراء الحكومية في آخر هجومين، وقال: "نحن بشكل مطلق ما قمنا باستهداف أربيل ولا قمنا باستهداف المنطقة الخضراء".

وأضاف، أن "منفذي الهجمات يريدون من واشنطن أن تشدد موقفها من إيران أو تستهدف الفصائل العراقية، لذا يجب منح فرصة لتحقيق انفراج بين الولايات المتحدة وإيران، مما قد يؤدي إلى رحيل القوات الأمريكية من العراق".

وحول سؤال إذا ما كانت الحركة وراء استهداف بالصواريخ، قال محيي: "لا نتبنى هذا لكن أيضا نقول إن من حق الشعوب أن ترد لأن جرائم السعودية كثرت".

وفي 15 فبراير/ شباط، أصابت صواريخ القاعدة العسكرية الأمريكية الموجودة في مطار أربيل الدولي في المنطقة التي يديرها الأكراد، مما أسفر عن مقتل متعاقد غير أمريكي. وضرب صاروخ آخر قاعدة تستضيف القوات الأمريكية شمالي بغداد بعد أيام، مما أصاب متعاقدا واحدا على الأقل، كما ضربت صواريخ، يوم الاثنين، المنطقة الخضراء في بغداد التي تضم السفارة الأمريكية وبعثات دبلوماسية أخرى.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا