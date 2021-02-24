إثيوبيا توجه دعوة إلى لاجئي تيغراي في السودان

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وتابع أن "لجنة حقوق الإنسان باشرت التحقيق في مزاعم انتهاك حقوق الإنسان التي وقعت في تيغراي، بما في ذلك مجزرة مايكادرا، والعنف الجنسي، والضحايا المدنيين".

القاهرة - سبوتنيك. وقال وزير الخارجية الإثيوبي، في كلمة متلفزة: "ندعو اللاجئين من إقليم تيغراي في السودان للعودة إلى بلادهم"، مضيفا أن "بعض المتواجدين في المخيمات بالسودان ارتكبوا جرائم وسوف يحاسبون عليها".

وأكدت السلطات الإثيوبية، مؤخرا، أن "عشرات النساء تعرضن للاغتصاب في إقليم تيغراي شمالي البلاد خلال الفوضى، التي أعقبت صداما مسلحا وقع العام الماضي وأطاح بالحزب الحاكم في الإقليم".

كما كشف المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، أمس الثلاثاء، أن الإدارة المؤقتة لإقليم تيغراي والشرطة الفيدرالية ستحقق ضمان أمن وسلام المدنيين وتنفيذ القانون بشكل كامل في أي جريمة مرتكبة في الإقليم.