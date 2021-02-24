شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تفتح مستشفيات ميدانية لدعم القطاع الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) الليلة الماضية أن الإمارات تعمد إلى فتح مستشفيات ميدانية لزيادة طاقة القطاع الصحي الاستيعابية.

ونقلت الوكالة عن المتحدثة الرسمية باسم القطاع الصحي الدكتورة فريدة الحوسني قولها "تم تفعيل مجموعة من المستشفيات الميدانية وسيتم تشغيل المزيد في المرحلة المقبلة في مختلف إمارات الدولة حيث سيبلغ عدد المستشفيات الميدانية خلال المرحلة المقبلة سبعة مستشفيات".

ولم يتضح بعد موقع هذه المستشفيات.

وفتحت الإمارات مستشفيات ميدانية في أنحاء البلاد خلال الموجة الأولى من جائحة فيروس كورونا لعلاج مرضى كوفيد-19. وخرج بعضها من الخدمة منذ ذلك الحين.

وسجلت الإمارات 3005 حالات أمس الثلاثاء انخفاضا من ذروة بلغت 3977 في الثالث من فبراير.

ورصدت الدولة الخليجية إجمالا 375535 حالة إصابة و1145 وفاة ناجمة عن مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس.

وقالت الحكومة إنها وفرت 5.66 مليون جرعة بمعدل توزيع بلغ 57.31 لكل مئة شخص.

والتطعيم مجاني في أنحاء الإمارات، غير أن فئات معينة فقط هي المؤهلة عادة للحصول على اللقاح مثل المواطنين وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.