شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة الدستورية الكويتية ترفض الطعون المقدمة ببطلان انتخابات مجلس الأمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وسائل إعلام كويتية، أن المحكمة الدستورية الكويتية قضت برفض جميع الطعون المقدمة ببطلان انتخابات مجلس الأمة 2020 .

وفى وقت سابق، رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية «نظرا لصدور الأمر الأميري بقبول استقالة الحكومة واعتذارها عن عدم الحضور» وفقاً للمادة 116 من الدستور لعدم حضور الحكومة، وسط اعتراض نيابي ومطالبات بانعقاد الجلسة من دون الحكومة، رد عليها الغانم بالدعوة للجوء إلى المحكمة الدستورية.

وأكد الغانم، أن الفيصل في تفسير أي نص دستوري هو المحكمة الدستورية، وقال «أقول للإخوة الأفاضل الذين كانوا يرون ضرورة عقد الجلسة حتى لو كانت الحكومة غير متواجدة، أحترم وجهة نظركم لكننا أقسمنا على احترام الدستور وقوانين الدولة».