شكرا لقرائتكم خبر عن عرض حياته والآخرين للخطر.. مقطع متداول لشخص يقود مركبته عكس الاتجاه بأحد شوارع الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لشخص يقود مركبته عكس الاتجاه بأحد شوارع الرياض. ويُظهر المقطع قائد المركبة وهو يسير بسرعة عكس الاتجاه معرضاً حياته والآخرين للخطر وللحوادث المرورية. تجدر الإشارة إلى أن قيمة مخالفة السير عكس الاتجاه تتراوح ما بين 3000 ريال كحد أدنى، إلى 6 آلاف ريال كحد أقصى للغرامة.

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