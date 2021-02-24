انفجار 3 عبوات ناسفة تستهدف محلات لبيع المشروبات الكحولية وسط بغداد

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل موقع "السومرية نيوز"، عن مصدر أمني، قوله إن "عبوتين ناسفتين انفجرتا قرب محال لبيع المشروبات الكحولية ضمن منطقة الكم وسط بغداد".

فيما أشار إلى "انفجار عبوة ثالثة وضعت أمام محل آخر لبيع المشروبات الكحولية في منطقة الكرادة".

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ووفقا للمصدر، فإن "انفجار العبوات الثلاث أسفر عن أضرار مادية فقط دون تسجيل إصابات بشرية".

وكان العراق قد أعلن، في ديسمبر/كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهاب (المحظور في روسيا وعدة دول أخرى)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".

وشهدت المحافظات العراقية المحررة من التنظيم، أخيرا، تفجيرات وهجمات إرهابية شنتها عناصر الخلايا النائمة للتنظيم، متسببة بمقتل وإصابة العشرات من المدنيين، وأفراد في الأجهزة الأمنية.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول التنظيم في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور عناصره الفارين مجددا، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.