شكرا لقرائتكم خبر عن عبوات ناسفة تستهدف متاجر لبيع المشروبات الكحولية وسط العاصمة العراقية بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر أمني عراقي بانفجار 3 عبوات ناسفة، فجر اليوم، استهدفت متاجر لبيع المشروبات الكحولية وسط العاصمة بغداد، وقال المصدر - حسبما نقلت قناة السومرية نيوز، اليوم الأربعاء - إن "عبوتين ناسفتين انفجرتا قرب متاجر لبيع المشروبات الكحولية ضمن منطقة الكم وسط بغداد".