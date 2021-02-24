شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار رعدية بالسعودية وغائم بالكويت والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت توقعات مراكز الأرصاد في دول الخليج، عن طقس اليوم الأربعاء، حيث تتساقط الأمطار الرعدية المصحوبة بالرياح في المملكة العربية السعودية.

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السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى منطقة مكة المكرمة كذلك على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من وسط وشمال المملكة.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط بسرعة 15-40 كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بالبحرين أن الطقس المتوقع اليوم الأربعاء في مملكة البحرين سيكون غائم جزئيا إلى غائم مع فرصة لتساقط أمطار أحيانا قد تكون رعدية في وقت لاحق، وحذرت إدارة الارصاد الجوية من أمطار رعدية وهبات شديدة السرعة. درجة الحرارة: العظمى 22 درجة مئوية والصغرى 16 درجة مئوية.

البحرين

ليلًا مائل للبروده إلى بارد و غائم والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 32 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة وضباب خفيف على بعض المناطق، نهارًا مائل للبروده و غائم إلى غائم جزئيا والرياح شمالية غربية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة .