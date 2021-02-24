شكرا لقرائتكم خبر عن بُشرى سارة من «الموارد البشرية» بشأن التوطين ومعدلات التوظيف والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، أن الوزارةتتجه نحو رفع نسبة التوطين حتى 100% في عدد من القطاعات.
ووفقاً لـ”الوطن”، أوضح وزير الموارد البشرية خلال لقاء له مع مجموع من الكتاب والمتخصصين في الاقتصاد والموارد البشرية، عبر منصة “زووم”، عن استيعاب قطاع الصحة نحو 100 ألف وظيفة جديدة بقسم التمريض والتمريض المعاون، حيث تعمل الوزارة على 60 مبادرة لرفع معدلات توظيف الشباب، ولتوطين بعض القطاعات بشكل كامل.
وأكد متخصصون أن المبادرات التي تعمل عليها وزارة الموارد البشرية حاليا تُبشر بتحسين واقع سوق العمل سواء من خلال زيادة توظيف المواطنين، ورفع نسب التوطين، بالإضافة لزيادة الحد الأدنى لموظفي القطاع الخاص.
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