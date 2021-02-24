القوات العراقية تطيح بمسؤول التفخيخ لما يسمى بـ "ولاية بغداد"

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في بيان وزارة الدفاع العراقية: "بعملية نوعية استباقية تميزت بدقة المعلومة الاستخباراتية وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الحادية عشرة وقوة من لواء المشاة الرابع والأربعين وفوج مغاوير القيادة وقوة من جهاز مكافحة الإرهاب، من إلقاء القبض على الإرهابي المسؤول عن التفخيخ لما يسمى بـ "ولاية بغداد" بعد أن كان مسؤولاً عن التفخيخ لما يسمى بـ"ولاية صلاح الدين".

وأضاف البيان: "حيث تم محاصرة داره الواقعة بإحدى مناطق بغداد الرصافة، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4/إرهاب، وسلم لجهة الطلب".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي (المحظور في روسيا)، الذي احتل نحو ثلث البلاد.