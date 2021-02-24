اخبار الخليج

البيت الأبيض: بايدن ناقش الهجمات الصاروخية الأخيرة مع رئيس وزراء العراق

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: بايدن ناقش الهجمات الصاروخية الأخيرة مع رئيس وزراء العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ناقشا خلال اتصال هاتفى الهجمات الصاروخية الأخيرة على القوات العراقية وقوات التحالف واتفقا على ضرورة محاسبة المسؤولين.

ولا تتسبب معظم الهجمات في سقوط ضحايا لكن أحدث الهجمات الصاروخية كان الهجوم الثالث في العراق خلال ما يزيد قليلا عن أسبوع الذي يستهدف مناطق تستضيف قوات أمريكية أو دبلوماسيين أو متعاقدين في المنطقة الخضراء.

وعادة ما تطلق الصواريخ في مثل هذه الهجمات جماعات يقول مسؤولون أمريكيون وعراقيون إنها مدعومة من إيران.

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا