عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بمميزات جديدة.. أبل تطلق جهازي MacBook Pro هذا العام

الأربعاء 24 فبراير 2021

الخليج 365

كشفت تسريبات حديثة، أن شركة أبل الأمريكية ستطلق جهازي كمبيوتر محمول“ MacBook Pro“ هذا العام، ويأتي ذلك بعد أن كشفت تقارير سابقة أن أجهزة MacBook من أبل ستعيد موصل الشحن المغناطيسي Mag Safe هذا العام.



واليوم، عاد المسرب الشهير (Ming-Chi Kuo) بتقرير آخر يفيد بأن اثنين من طرازات 2021 MacBook Pro سيحتويان على قارئ بطاقة SD، ومنفذ HDMI.

ووفقًا لمينغ تشو، تخطط أبل لإطلاق اثنين على الأقل من كمبيوترات Mac Book Pro مع تغييرات كبيرة في التصميم والمواصفات، ومن أبرز التغييرات المهمة تضمين الجهازين قارئ بطاقة SD، ومنفذ HDMI.

وفي الشهر الماضي، قدم ”تشو“ التفاصيل الخاصة بتصميم جهاز 2021 Mac Book Pro، موضحًا أن أجهزة الكمبيوتر المحمولة ستكون لها جوانب مربعة في الجزءين العلوي والسفلي، أي أنه ستتم بشكل كبير محاكاة جهازي iPad Pro و iPhone 12.

أيضاً تتجه أبل لإلغاء شريط Touch Bar بلوحات OLED من أجهزة Mac Book Pro المقبلة، على أن تتضمن الأجهزة الجديدة مفاتيح فعلية.

كما تدعم أبل أجهزة Mac Book Pro للعام 2021 بشريحة أبل التي ترتكز على تصميم Arm، والتي تدعم أبل في إضافة التغييرات الجديدة في التصميم، مع نظام حراري بكفاءة أعلى في الإصدار المميز بحجم 16 بوصة، ومن المحتمل أن تأتي تشكيلة MacBook Pro 2021 في حجمين: 14 بوصة، و 16 بوصة.

كما كشف ”تشو“ أن شركة Genesys Logic التايوانية ستكون المورد الحصري لشركة أبل لقارئات بطاقات SD، ومن المتوقع إطلاق الجهازين في النصف الثاني من عام 2021، وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تطلق أبل طرازات iPad Pro و Air Tags جديدة الشهر المقبل.