زلزال قوي يضرب المنطقة الشمالية بالجزائر

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، فإن الزلزال بلغت قوته 4.7 درجة على مقياس ريختر.

وأشار المركز إلى، أن الزلزال وقع عند دائرة عرض (35.59) شمالا، وخط طول (5.17) شرقا.

وكشف المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلو مترات.

يقع مركز الزلزال على بعد 58 كم شرق ولاية المسيلة، و29 كم شمال غرب دائرة بريكة بولاية باتنة.

تم تسجيل الزلزال في الساعة (01:51:06.0) بالتوقيت العالمي، فيما لا توجد معلومات عن الضحايا والدمار حتى الآن.

كان آخر زلزال ضرب الجزائر في 26 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2020، حيث ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 3.5 درجات على سلم ريختر، ولاية المدية وسط الجزائر.