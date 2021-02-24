عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مايكروسوفت تمنح أوفيس وورد ميزة جديدة منتظرة

الأربعاء 24 فبراير 2021

الخليج 365

أخيرًا وبعد طول انتظار، كشفت شركة مايكروسوفت أنها تخطط لإضافة ميزة النص التنبؤي إلى مايكروسوفت وورد Microsoft Word، في مارس المقبل.



ويبدو أن هذه الميزة الجديدة تهدف لتسريع الكتابة على مايكروسوفت وورد، كما تفعل في الهواتف، حيث يمكن للمستخدم كتابة جمل كاملة وإتمامها بأقل عدد من الضغطات.

ووفقًا لموقع ”ريسيلر“، ستظهر الخاصية الجديدة مقترحات أثناء الكتابة، يمكن للمستخدم الاختيار بينها، وذلك بناءً على كتاباته السابقة وأسلوبه في الكتابة.

وكانت مايكروسوفت أعلنت من قبل عن إصدار تجريبي لخاصية النص التنبؤي في العام الماضي، ولكن يبدو أن الشركة باتت الآن مستعدة لإطلاق الميزة إلى جميع مستخدمي مايكروسوفت وورد على ويندوز الشهر المقبل.

وعند طرحها، سيتمكن المستخدمون من اختيار المقترحات من خلال الضغط عليها أو رفضها عن طريق الضغط على Escape، كما يمكن للمستخدمين تعطيل الخاصية بالكامل من خلال الإعدادات.

يذكر أن مايكروسوفت بدأت أيضًا طرح هذه الميزة في خدمة Outlook على ويندوز هذا الشهر، لتمكين المستخدمين من إنشاء رسائل البريد الإلكتروني بسرعة أعلى، كما سبق وطرحتها في بريد غوغل Gmail في العام الماضي، إلى جانب ميزة تسمح للمستخدم بجدولة موعد لإرسال رسائل البريد الإلكتروني.