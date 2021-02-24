شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 32 وإصابة 1401 آخرين فى حوادث مرورية بالجزائر خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى 32 شخصا مصرعهم وأصيب 1401 آخرون في حوادث مرورية بالجزائر خلال الفترة من 14 إلى 20 فبراير الجارى، وبحسب حصيلة أعلنتها الحماية المدنية الجزائرية، فإن أكبر حصيلة للضحايا كانت في ولاية باتنة بوفاة 4 أشخاص وإصابة 63 آخرين.

وأوضحت الحصيلة أن وحدات الحماية المدنية نفذت 307 عمليات توعية للمواطنين عبر 48 ولاية، لتحثهم وتذكرهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 248 عملية تعقيم عبر 48 ولاية شملت منشآت عامة وخاصة والمجمعات السكنية والشوارع.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ1169 تدخلا لإخماد 813 حريقا مختلفا، وقامت كذلك بـ5114 تدخلا لتغطية 4383 عملية إسعاف وإنقاذ الأشخاص في خطر.