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تسجيل 55,419 إصابة مؤكدة و 1,578 حالة وفاة بفيروس كورونا في أمريكا

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الخليج - واس 0 تبليغ

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 55,419 إصابة مؤكدة و 1,578 حالة وفاة نتيجة فيروس المستجد .
ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 27,993,504 إصابات حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 498,993 وفاة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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