تسجيل 55,419 إصابة مؤكدة و 1,578 حالة وفاة بفيروس كورونا في أمريكا

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 55,419 إصابة مؤكدة و 1,578 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد .

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 27,993,504 إصابات حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 498,993 وفاة.