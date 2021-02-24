تنفيذ 24566 جولة رقابية على المطاعم والأسواق لتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: كثفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان جولاتها الرقابية والتفتيشية؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المطاعم والمقاهي والمنشآت والمراكز التجارية، وأسواق النفع العام.

وأوضحت الوزارة أن الفرق الرقابية بالقطاع البلدي نفذت (24566) زيارة رقابية ميدانية أمس، وذلك في إطار جهودها لحماية المجتمع من الفيروس والحد من انتشاره.

وبينت أن الجولات الرقابية أسفرت عن رصد (1575) مخالفة للأفراد والمنشآت، وتنفيذ (611) إغلاقا, وتُمكَن المنشآت من معاودة النشاط بعد تصحيح المخالفات سعياً لعدم التكرار.

وأكدت الوزارة حرصها على تكثيف زياراتها الرقابية والتوعوية اليومية؛ بهدف رفع مستوى التزام المنشآت والأسواق المستهدفة، والتأكد من تقيدها بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من الفيروس بما فيها الالتزام بتوفير الكمامات والمعقمات بكميات كافية ووضع علامات التباعد الجسدي وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية وآليات الممارسة الصحية المعتمدة وتوفير المتطلبات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.

وأهابت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بملاك المطاعم والمراكز التجارية بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة البلدية والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة حفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين وتفادياً لإيقاع العقوبات النظامية، التي تصل للغرامة بالحد الأعلى وإغلاق المنشأة.