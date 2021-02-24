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الفيصلي يقلب الطاولة على الاتحاد

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الخليج - د ب أ 0 تبليغ

الكويت - هبة التوبجي - قلب فريق الفيصلي تأخره بهدف أمام مضيفه الاتحاد إلى فوز 3-1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، في الجولة العشرين من منافسات دوري كأس الأمير لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين).

وشهدت أيضاً هذه الجولة تعادل القادسية مع الباطن 2/2 وضمك مع العين 1-1 وفوز الاتفاق على الفتح 3-2.

وتقدم الاتحاد  بهدف سجله روماريو ريكاردو دا سيلفا في الدقيقة 28 وتعادل الفيصلي بهدف سجله حمد فارس آل منصور، لاعب الاتحاد ، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 73، ثم سجل جوليو تافاريس الهدف الثاني للفيصلي في الدقيقة 82 قبل أن يختتم ألكسندر ميركل أهداف الفيصلي في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفع الفيصلي رصيده إلى 26 نقطة في المركز التاسع، وتوقف رصيد الاتحاد  عند 32 نقطة في المركز الرابع.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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