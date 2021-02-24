إغلاق 288 منشأة خلال 16 ألف جولة ميدانية لـ البلدية.. لهذه الأسباب

الكويت - هبة التوبجي - نفذت الفرق الميدانية التابعة للامانات والبلديات 16403 جولة ميدانية، أغلقت خلالها 288 منشأةً تجارية ورصدت 826 مخالفة للتدابير الوقائية والاشتراطات الصحية لمنع انتشار فايروس كورونا المستجد.

وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، استمرار الحملات الرقابية والجولات الميدانية على المنشآت والمجمعات التجارية؛ للتأكد من تطبيق والتقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية.وفقا لـ”عكاظ”

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية نفذت 4401 جولة رقابية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، رصدت خلالها نحو 196 مخالفة.

كما نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1345 جولة رقابية، و17 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على الأسواق والمراكز التجارية، أسفرت عن إغلاق 16 منشأة تجارية، وتحرير 48 مخالفة لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وتلقت الأمانة 28 بلاغاً، عبر مركز البلاغات (940) حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا.

من جهة أخرى، كشفت صحة حفر الباطن إغلاق إحدى المنشآت الصحية تحفظياً لوجود مخالفة العمل بدون ترخيص، وذلك بعد صدور القرار من لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة، بعد رصد مخالفة العمل بدون ترخيص والذي يعد مخالفاً لنظام المؤسسات الصحية الخاصة واللائحة التنفيذية، وبناء على ذلك، أصدرت اللجنة قرارها بالإغلاق التحفظي.