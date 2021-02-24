شكرا لقرائتكم خبر عن «الحياة الفطرية» تكشف أسباب منع صيد «الضب» وتحدد الهدف من الغرامات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الدكتور محمد علي قربان، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أسباب منع صيد الضب وفرض غرامة تصل إلى 3 آلاف ريال ضد المخالفين.

وقال خلال لقائه في برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن الضب مهدد بالانقراض، مؤكدًا أنه تم وضع خطة لحمايته وضمان تكاثره في الفترات المقبلة.

وشدد على أن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لا يطمح للحصول على أي غرامات من الصيادين، ولكنه يسعى لتوفير سبل استعادة البيئة الفطرية المعروفة عن الملكة.

وذكر أن إحدى الصور التي تم تداولها خلال الأعوام الماضية لشخص اصطاد كميات كبيرة ومتنوعة من الضب، كانت سببًا في إدراجه على قائمة الكائنات التي تستدعي فرض غرامة على صائديها.