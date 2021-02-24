سامح شكري يبحث مع بلينكن التعاون في مكافحة الإرهاب

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا خلال اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، بحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، نشرته على حسابها بموقع "فيسبوك".

وقال البيان إن المحادثة الهاتفية عكست تلاقي رؤى الدولتيّن في العديد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن الاتصال شهد نقاشا "حول آخر التطورات على الساحة الليبية والقضية الفلسطينية، فضلا عن ضرورة مواصلة العمل المشترك من أجل مكافحة الإرهاب، وغيرها من التحديات والتهديدات التي تواجهها المنطقة".

وأضاف البيان: "تم التأكيد على الشراكة التاريخية القائمة على أُسس الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة وتنمية العلاقات في كافة مناحيها السياسية والاقتصادية والثقافية، وكذا جهود البلدين في مجال حقوق الانسان بما يحقق مصلحتيّهما".

كما تم الاتفاق بين الوزيريّن على مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة القادمة حول كافة القضايا التي تحظى باهتمام مصر والولايات المتحدة.