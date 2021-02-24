شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: سنعطى الأولوية ونبذل طاقتنا للتوصل إلى حل دبلوماسى فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: سنعطى الأولوية ونبذل طاقتنا للتوصل إلى حل دبلوماسي في اليمن، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن إيران وفت بالتزاماتها قبل انسحابنا من الاتفاق النووي وهذا تقييمنا وتقييم استخباراتنا.

وقبلها قال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "سنحمل إيران مسؤولية الهجمات التى يقوم بها وكلاؤها والتى تستهدف الأمريكيين، وفقا لمصادر إعلامية".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أنه جرى استعمال أسلحة إيرانية الصنع فى الهجمات بالعراق.

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الهجمات الأخيرة فى العراق قامت بها جماعات مدعومة من إيران.