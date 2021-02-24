شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السعودى بالقاهرة ينشر صورته مع ابنه.. ويعلق: القانونى عبد العزيز أسامة نقلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف السفير أسامة نقلى، سفير خادم الحرمين الشريفين فى مصر ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة لدول العربية، عن صورة له مع ابنه عبد العزيز، حيث نشر عبر ستورى حسابه على إنستجرام، صورة مع ابنه، صحبها بتعليق: "القانونى عبد العزيز أسامة نقلى".





وكان السفير السعودى أسامة نقلى، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة، قد كشف عن صورة له من فترة طفولته، نشرها من خلال هاشتاج #صورتك-وانت-صغير، مسترجعا ذكريات هذه المرحلة العمرية المبكرة.





وكان السفير أسامة نقلى، استعاد ذكريات فترة شبابه، حيث نشر السفير "نقلى" صورته التى تعود لـ40 عاما على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" وعلق عليها قائلا: "سجل أول جواز دبلوماسى اقتنيته وكنت منتشياً به، قبل أن أدرك أن الدبلوماسية ليست رفاهية أو نزهة أو رحلة استجمام.. أو كما قال نزار عبيد مدنى، هى رحلة بذل وعطاء، وجهد متواصل، وعمل دؤوب، وثقافة ممتدة ومتجددة كالنهر، وثراء واسع فى التجربة، ورصيد كبير من الخبرة العملية والعلمية".

ويعد السفير أسامة نقلى، من الدبلوماسيين السعوديين رفيعى المستوى، وعمل لفترة طويلة تحت قيادة وزير الخارجية الراحل سعود الفيصل-طيب الله ثراه- وله دور قوى فى دعم العلاقات السعودية المصرية على كافة الأصعدة.