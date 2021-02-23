شكرا لقرائتكم خبر عن متى يتم فتح وقف الملك عبدالعزيز لسقيا زمزم؟ المياه الوطنية تجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت شركة المياه الوطنية أنه تم إغلاق كافة منافذ بيع مياه زمزم المباركة حتى إشعار آخر، وذلك وفقاً للخطوات والإجراءات الصحية الاحترازية.

جاء ذلك في رد من الشركة، عبر حساب العناية بالعملاء، على سؤال مغرد قال فيه: “متى سوف يتم فتح وقف الملك عبدالعزيز لسقيا زمزم بمكه”.

وردت الشركة بقولها : “نفيدكم أنه تم إغلاق كافة منافذ بيع مياه زمزم المباركة حتى إشعار آخر، وذلك وفقاً للخطوات والإجراءات الصحية الاحترازية، وتتوفر حاليا مياه زمزم في فروع أسواق بندة وهايبر بنده أسواق العثيم وأسواق لولو ماركت نشكر تواصلك معنا”.

المياه الوطنية والبنية التحتية

وفي وقت سابق، أعلنت شركة المياه الوطنية عن تحقيق أهدافها المرحلية للعام المنصرم 2020م؛ بإنجازها العديد من المستهدفات التي وضعتها في إطار خططها التطويرية والتحسينية، وذلك بالانتهاء من تنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية للنهوض بالبنى التحتية، والارتقاء بمستوى منظومة الخدمات المائية والبيئية.

وقالت شركة المياه الوطنية: “بلغ عدد المشروعات التي نُفذت في مدينة الرياض ومحافظاتها (52) مشروعًا مائيًا وبيئيًا، بتكلفة مالية تجاوزت مليار وستمائة مليون ريال، وذلك لخدمة ما يقارب (225) ألف مستفيد جديد”، مشيرةً إلى أنه على صعيد مشروعات خدمات المياه في مدينة الرياض فقد بلغ إجمالي أطوال الخطوط والشبكات الخاصة بالمياه التي نُفذت في العديد من أحياء العاصمة (248) كيلو مترًا طوليًا، كما تم تشييد خزان واحد للمياه ضمن مشروعات خدمات المياه في مدينة الرياض، حيث استفاد من تلك المشروعات أجزاء من أحياء: الشفاء، العزيزية، الدار البيضاء، الغنامية، الحائر، الروابي، الربوة، السلي، المناخ، الجزيرة، أحد، ديراب، النزهة، الشهداء، الروضة، الازدهار، العريجاء، المصانع، السويدي، جامعة الملك سعود، الدرعية، عرقة، ظهرة لبن، العارض، الحزم، طويق، المروة، شبرا، السويدي، البديعة، العريجاء، السفارات، الهدا، ظهرة نمار، العوالي، أجزاء متفرقة في شمال مدينة الرياض وشرقها وغربها وجنوبها.

مشروعات الخدمة البيئية

وبيّنت شركة المياه الوطنية أن مشروعات الخدمات البيئية بلغ إجمالي أطوال الخطوط والشبكات الخاصة بالصرف الصحي التي جرى تنفيذها في عدة أحياء بمدينة الرياض (483) كيلو مترًا طوليًا، بالإضافة إلى تنفيذ أكثر من (16) ألف توصيلة صرف صحي منزلية، استفادت منها أجزاء من أحياء: الندوة، البديعة، المونسية، الخزامى، بدر، ظهرة لبن، طويق، نمار، الحزم، الياسمين، الملقا، قرطبة، إشبيلية، اليرموك، أجزاء متفرقة في أحياء شمال مدينة الرياض وشرقها وجنوبها وغربها ووسطها.

وعلى صعيد الاستفادة من المياه المجددة فقد تم الانتهاء من تنفيذ مشروعين لإيصال المياه المجددة بطول (206) كلم، وتشييّد (3) خزانات سعتها الإجمالية (30) ألف متر مكعب، لخدمة منطقة ضرماء (العارضية، الثنيان، المراعي، طريق راشد بن دايل)، ومصفاة الرياض التابعة لشركة أرامكو السعودية.

مشروعات المياه بالرياض

وأوضحت المياه الوطنية أن محافظات منطقة الرياض شهدت الانتهاء من العديد من مشروعات المياه، تمثلت في إنشاء وتشيّيد عدد (14) خزانًا مائيًا، وتنفيذ خطوط وشبكات بلغت أطوالها (292) كيلومترًا طوليًا، بالإضافة إلى تنفيذ ما يقارب (1172) توصيلة مياه منزلية لخدمة أجزاء من محافظات رماح، وادي الدواسر، حوطة بني تميم، أجزاء من مراكز البديع والحوميات، أم رجوم، نعام، الجبيلة، ومركزي مراون وسويدان، كذلك تنفيذ عدد من مشروعات الخدمات البيئية في محافظات منطقة الرياض تشمل إنشاء وإعادة تأهيل محطات صرف صحي في كل من المجمعة والخرج و شقراء والقويعية، بالإضافة إلى تنفيذ (1297) توصيلة صرف صحي منزلية لخدمة أجزاء من محافظة الزلفي .

وأكدت الشركة: أنها ماضية في مسيرة تنفيذ خططها الاستراتيجية، وإكمال كل مشروعات منظومتيها المائية والبيئية وفق الجداول الزمنية المعدة سلفًا، والسعي إلى الارتقاء بخدماتها وفق أعلى مستويات الجودة، بما يحقق الأهداف المرجوة منها، ونيل رضا عملاءها.