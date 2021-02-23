شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي مخطط 766 غرب الدمام يشتكون نقص الخدمات الأساسية طيلة 30 عاما (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

سلط برنامج “يا هلا” المذاع عبر “روتانا خليجية” الضوء على مشكلات أهالي “مخطط 766” في الدمام.

وأوضح مقدم البرنامج مفرح الشقيقي، أن أهالي المخطط الواقع غرب مدينة الدمام لا يزالون في انتظار الخدمات الأساسية كالسفلتة والإنارة والمياه منذ 30 عاما، ونتيجة لذلك أصبح المخطط مرمى لمخلفات البناء.

وخلال التقرير المصور من داخل المخطط، اشتكى عدد كبير من المواطنين نقص الخدمات الأساسية رغم صدور رخص البناء، منتقدين طول فترة الانتظار التي وصلت إلى 30 سة بحسب تأكيداتهم.

وخاطبوا أمانة المنطقة بالنظر إلى حال المخطط وسرعة توفير الخدمات الأساسية المنتظرة منذ ثلاثة عقود.

ويقع مخطط 766 بمنطقة حيوية غرب الدمام، ويحده من الجهات الأربع، الإسكان الجنوبي ومجمع الملك فهد الطبي ومخطط العروبة وحي الأمراء، ورغم ذلك هو المخطط الوحيد الصادر له رخص بناء ولم تصله الخدمات الأساسية والبنية التحتية حتى الآن.