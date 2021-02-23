الرئيس التونسي يلتقي سفراء الاتحاد الأوروبي

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ولفتت إلى أنه تم بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين الجانبين في شتى المجالات، إضافة إلى التطرق إلى قضية الهجرة ومسألة الأموال المنهوبة، مشيرة إلى تأكيد الرئيس التونسي على أهمية مكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة في الخارج وتوفير لقاحات كورونا وإنجاز المشاريع الكبرى.
وأكد الرئيس التونسي حرصه على بناء دولة ومجتمع القانون والتمسك بالدستور، مشيرا إلى أن عدم الاستقرار السياسي لا علاقة له بعدم الاستقرار الحكومي.
وذكرت الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على "تويتر" أن "الرئيس التونسي بحث سبل إرساء علاقات متكافئة لتونس مع شركائها في الاتحاد الأوروبي"، مشيرة إلى أن ذلك كان أحد محاور لقائه مع بعثة الاتحاد الأوروبي وسفراء البلدان الأعضاء فيه".
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من هو رئيس الوزراء التونسي المكلف هشام المشيشي؟