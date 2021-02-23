الجيش اليمني يعلن اقترابه من معسكر استراتيجي لـ "أنصار الله" شرقي الجوف

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. ونقل موقع وزارة الدفاع اليمنية "26 سبتمبر"، عن قائد اللواء 22 مشاة في الجيش اليمني، العميد عبده المخلافي، قوله إن "الجيش الوطني والمقاومة الشعبية (كيان قبلي موالٍ للجيش) تمكن إثر معارك خاضها مع عناصر الحوثيين لليوم الثاني، من تحرير جميع المواقع في جبهة الجَدافِر شرقي مدينة الحَزم (مركز محافظة الجوف)".

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وأكد "اقتراب قوات الجيش والمقاومة من بوابة معسكر اللبنات".

وأشار إلى "إحباط محاولة للحوثيين، يوم الاثنين، استعادة بعض المواقع وتكبيدهم عشرات القتلى والجرحى".

وقال العميد المخلافي، إن "الشعب اليمني سيسمع الأيام القادمة مفاجآت كبيرة"، في اشارة إلى سعي القوات الحكومية للتقدم باتجاه مدينة الحَزم واستعادتها من قبضة الحوثيين.

وتكمن أهمية معسكر اللبنات الاستراتيجي في كونه بوابة مدينة الحَزم التي سيطرت عليها جماعة الحوثيين في الأول من آذار/ مارس الماضي، وتضم المجمع الحكومي لمحافظة الجوف ومقر قيادة المنطقة العسكرية السادسة في الجيش اليمني.

ويأتي التقدم الجديد للجيش اليمني، اليوم، غداة سيطرته بإسناد من طيران التحالف على تلال ومرتفعات بينها موقع لعيرف باتجاه جبل الأقشع في جبهة الجَدافِر شرقي الحَزم، اثر معارك مع الحوثيين أوقعت 9 قتلى وعشرات الجرحى من الجانبين، حسب ما أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك".

والخميس الماضي، أعلن الجيش اليمني السيطرة على مواقع مهمة في جبهة الدحيضة شرق مدينة الحَزم، في هجوم شنته قواته على الحوثيين أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير آليات قتالية.

في المقابل، أفاد تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة الحوثيين، بأن طيران التحالف شن، اليوم، غارة على مديرية خبْ والشّعْف شرقي الجوف، ونفذ ثلاث غارات أخرى على مديرية صِرواح في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

وذكر أن التحالف قصف بغارتين جويتين مديرية حَرض في محافظة حَجَّة شمال غربي اليمن، استهدفت احداهما قوات الجيش اليمني غربي المديرية، في حين شن غارة أخرى على مديرية الظَاهِر في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.