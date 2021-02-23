شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه مهم من «الصحة» بشأن التعامل مع كبار السن في زمن كورونا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وجهت وزارة الصحة جميع المواطنين والمقيمين المتواجدين على أراض المملكة، بسرعة التسجيل لكبار السن في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا.
وقال الحساب الرسمي للوزارة عبر تويتر: “بيدك تحميهم.. سجلهم لأخذ لقاح كورونا عبر تطبيق صحتي”.
وتوفر وزارة الصحة لقاحات كورونا محانا لجميع المتواجدين على أراضيها من المواطنين والمقيمين، عبر مراكز تطعيم اللقاحات في مختلف المناطق والمحافظات، وتدعو الجميع لسرعة التسجيل والحصول على اللقاح للوقاية من كورونا.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 335 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.
وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 323 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 366,735 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 4 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6470 حالة وفاة.
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