رغد صدام حسين الأولى عربيا بعدد المشاهدات والأرقام في تصاعد... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - شاركت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل على حسابها في "تويتر" تفاصيل المشاهدات التي حصلت عليها مقابلتها الأخيرة مع قناة "العربية" والتي تسببت بالكثير من الجدل في الأوساط الإعلامية والسياسية.

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وبحسب "العربية"الذي أجرته ابنة الرئيس العراقي كان من أكثر المقابلات مشاهدة في تاريخ التلفزيونات العربية، حيث حازت إحدى حلقاتها على "فيسبوك" على 20 مليون مشاهدة، والأرقام ما تزال في تصاعد.

ونشرت القناة جدولا تفصيليا للمشاهدات التي حصلت عليها رغد صدام حسين، حيث حصلت على 70 مليون مشاهدة في فيسبوك، و27 مليون مشاهدة في يوتيوب و1.5 مليون مشاهدة في إنستغرام و6.600 مليون مشاهدة في تويتر.

وبلغ إجمالي عدد المشاهدات أكثر من 105 مليون مشاهدة، مع أكثر من 9 ملايين دخول.

وبحسب القناة، فإن الحلقات التي بثت ماتزال "من دون تحيز" حديث الناس وأحدثت "ضجة وجدل"، واحتل هاشتاغ رغد صدام حسين التريند في أكثر من دولة عربية.