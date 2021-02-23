وزير لبناني: السيولة اللازمة لتوليد الكهرباء ربما تنفد بنهاية مارس

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب رويترز، قال غجر اليوم الثلاثاء، "نحن رايحين على وضع كثير صعب لأن إذا ما في فيول (وقود) ما في كهرباء".

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وأضاف أنه "طلب من الرئيس ورئيس حكومة تصريف الأعمال ورئيس البرلمان الموافقة على قرض طارئ لشركة الكهرباء الحكومية مؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 1500 مليار ليرة لبنانية (996 مليون دولار بسعر الصرف الرسمي) لشراء المزيد من الوقود".

وأشارت "رويترز" إلى أن يفتقر لبنان، الذي يكابد أزمة مالية كبيرة ناجمة عن جبل من الديون، بالفعل إلى قدرات توليد الكهرباء، لذا تواجه بعض المنازل والشركات انقطاعات للكهرباء تستمر لعدة ساعات يوميا، مما يجبر الكثيرين على الاستعانة بمولدات خاصة.

وكان وزير الطاقة اللبناني، أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري، أن لبنان عادة ما يحتفظ بوقود كاف لمدة شهرين إذ أنه من المكلف للبلاد الاحتفاظ باحتياطيات استراتيجية تكفى ستة أشهر.