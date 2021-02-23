أمريكا تخبر مصر أنها متخوفة من شراء القاهرة طائرات "سو 35" الروسية

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن بلينكن تحدث عن المخاوف بشأن حقوق الإنسان، وأخرى بشأن شراء مصر المحتمل للمقاتلات "سو 35" من روسيا، خلال مكالمة مع نظيره سامح شكري.

كما ناقش بلينكن ووزير الخارجية المصري سبل التعاون بين البلدين في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب وكذلك مبادرات السلام الإقليمية، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

دخلت مقاتلة "سو 35" الخدمة في صفوف القوات الجوية الروسية، عام 2014، ولا تزال تعتبر أفضل مقاتلة روسية لكسب المعركة الجوية، حيث تستطيع أن تقاتل جميع أنواع الطائرات المقاتلة في المعركة القريبة والمعركة البعيدة على نحو سواء.

كما أنها تقدر على إصابة الأهداف البرية والبحرية، وتستطيع مقاتلة "سو 35" أن تقاتل بشكل انفرادي أو ضمن مجموعة مقاتلات التي توضع تحت إدارة مركز القيادة الجوي أو الأرضي أو البحري.

قبل أسبوع تقريبا، أعلنت‏ وزارة الخارجية الأمريكية، موافقتها على بيع صواريخ ومعدات لمصر بقيمة 197 مليون دولار، مؤكدة أن هذه الصفقة تدعم الأمن القومي للولايات المتحدة، حسبما أفادت تقارير وصحف محلية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال وزير الخارجية المصري إن الإدارة الأمريكية الجديدة لم توضح مواقفها إزاء العديد من القضايا الإقليمية، وإنه يجب استكشافها، قبل التقييم، مؤكدا أنه لا يرى أى مجال للقلق أو أى تفاؤل حتى الآن.