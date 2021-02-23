روسيا الثانية.. منافسة شرسة بين الدول العربية وإيران وتركيا في قائمة أقوى جيوش العالم

دبي - محمود عبدالرازق - وأصدرت مجلة "Global Firepower" دراسة حديثة كشفت فيها الترتيب التقليدي لأقوى جيوش العالم بالاعتماد على الكثير من المعايير.

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وبحسب المجلة، تم اعتماد أكثر من 50 عاملا منفردا في الدراسة، لا تشمل القوة العسكرية فقط، بل يشمل حجم ميزانية الدفاع والقوة اللوجستية والموقع الجغرافي.

وسمحت الصيغة الجديدة من الدراسة بمنح الدول الصغيرة والمتقدمة تكنولوجيا أماكن متقدمة بعكس الدراسات والتصنيفات السابقة، حيث أهملت هذه الناحية المهمة.

وبحسب المجلة، تصدرت أمريكا المرتبة الأولى عالميا، تلتها روسيا في المرتبة الثانية، وجاءت الصين كثالث قوة عظمى في العالم، ثم الهند بالمرتبة الرابعة، واليابان في المرتبة الخامسة.

دول الشرق الأوسط "منافسة شرسة"

وتظهر نتائج الدراسة منافسة شرسة جدا في منطقة الشرق الأوسط لامتلك القوة العسكرية على المستوى العالمي، حيث جاءت تركيا في المرتبة 11، وعربيا جاءت مصر في المرتبة 13 كأكبر قوة عسكرية عربية.

وجاءت إيران، مباشرة بعد مصر في المرتبة 14، وحلت المملكة العربية السعودية في المرتبة 17، متفوقة على إسرائيل التي حلت في المرتبة 20.

وحلت الجزائر في المرتبة 27 مع مؤشر على تصاعد القوة العسكرية، بينما حلت الإمارات في المرتبة 36، مع مؤشر تصاعدي أيضا، فيما حل الجيش العراقي في المرتبة 57 بفارق كبير بينه وبين الدول العربية الأخرى.

وحلت سوريا في المرتبة 65، وليبيا في المرتبة 70 والكويت في المرتبة 71، وسلطنة عمان في 72، وتونس في المرتبة 73 والأردن في المرتبة 74، والسودان في المرتبة 77، واليمن في 78 وقطر في 82.

© Sputnik . M.HASSAN أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021

ولفت الموقع إلى أن القوى الإقليمية الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط تضم 5 دولة هي تركيا ومصر وإسرائيل وإيران والسعودية.

وأورد الموقع الأمريكي قائمة تضم 15 جيشا في منطقة الشرق الأوسط، تتقدمها تركيا ومصر، بجيوش ضخمة تحتل المرتبتين الـ 11 والـ 13 عالميا، على التوالي.