حاكم دبي يحتفي مع ولي عهد أبوظبي برهان عمره 7 سنوات... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلن الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عن تكريمه مع وولي عهد أبوظبي لفريق "مسبار الأمل" الإماراتي، الذي يعد أول مسبار عربي في التاريخ.

ونشر حاكم دبي مقطع مصور من تكريم الفريق لفريق "مسبار الأمل"، وغرد معه: "كرمت اليوم وأخي الشيخ محمد بن زايد ضمن خلوة الخمسين فريق مسبار الأمل.. فريق راهنا عليهم قبل 7 سنوات.. وأثبتوا أنهم على قدر الرهان.. وحققوا نقلة علمية عربية تاريخية .. لهم كل التقدير".

​وتابع الشيخ محمد بن راشد في تغريدة أخرى: "دولة الإمارات تمتلك آلاف فرق العمل في كافة القطاعات .. الاقتصادية والثقافية والسياسية والعسكرية وغيرها .. هم سر تفوق دولتنا .. لأننا نمتلك أفضل فريق في المنطقة .. يعمل بروح واحدة .. ولا يرضى لبلاده إلا المراكز الأولى".

​وأعلنت الإمارات العربية المتحدة وصول "مسبار الأمل" إلى مداره حول كوكب المريخ، يوم 9 فبراير/ شباط 2021، لتصبح خامس دولة حول العالم تصل إلى الكوكب الأحمر، بعد كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية ووكالة الفضاء الأوروبية والهند.

وأطلقت كل من الإمارات والصين والولايات المتحدة مهمات إلى كوكب المريخ في تموز/ يوليو الماضي، مستفيدة من تموضع فضائي موات لإرسال دفعة جديدة من آليات البحث إلى المدار أو إلى سطح الكوكب الأكثر استقطابا للاهتمام في المجموعة الشمسية.

وعلى عكس مشروعي المريخ الآخرين، "تيان وين 1" الصيني و"المريخ 2020" الأمريكي، لن يهبط المسبار الإماراتي على الكوكب الأحمر بل سيدور بدلا من ذلك حوله لمدة عام مريخي كامل أي ما يعادل 687 يوما.

وأصبحت الإمارات خامس دولة في العالم تصل إلى مدار الكوكب الأحمر، بعد الولايات المتحدة والهند والاتحاد السوفيتي السابق (روسيا الاتحادية حاليا) ووكالة الفضاء الأوروبية.