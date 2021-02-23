مصر... النيابة العامة تباشر التحقيق في غرق مركب بحيرة مريوط

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "بوابة الأهرام"، اليوم الثلاثاء، فقد تلقت "النيابة العامة" إخطارا مساء أمس الاثنين بغرق مركب بالبحيرة، ما أسفر عن وفاة وإصابة البعض ونقلهم إلى مستشفى العامرية العام.

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وتلقت النيابة العامة، بلاغا بانتشال جثامين تسعة متوفين من مستقلي المركب البالغ عددهم عشرون راكبا.

وعلى إثر البلاغ، توجه فريق من النيابة إلى المصابين لسؤالهم، ومناظرة جثامين المتوفين، وفريق آخر لمعاينة موقع الحادث.

وأفادت تحريات "إدارة البحث الجنائي" بأن قائد المركبة هو مالكها، وأنه فرَ هاربا فور وقوع الحادث الأليم.

وكانت مديرية أمن الإسكندرية، قد تلقت إخطارا يفيد غرق مركب في بحيرة مريوط بالموقع المشار إليه.

وقد صرح محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، بأن جميع من كانوا على المركب من أسرة واحدة استقلوا المركب للنزهة داخل البحيرة.

وأضاف، أن "المركب الذي تعرض للغرق بأحد البحيرات بمنطقة الهوارية، هو مركب ترفيهي غير مرخص".