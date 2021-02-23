القوات العراقية تلقي القبض على مطلوبين وتضبط كميات من السلاح... صور

دبي - محمود عبدالرازق - نشرت وزارة الدفاع العراقية بيانا جاء فيه "شرعت قيادة عمليات الأنبار ومن خلال الفرقة العاشرة بواجب بحث وتفتيش في مناطق جنوب الطريق الدولي السريع - الكرمة، لألقاء القبض على المطلوبين وتدقيق العائلات ورفع المخلفات الحربية للعصابات الإرهابية وتحقيق الأمن والاستقرار".

وأضاف البيان "وأثناء البحث عُثر على كدس يحتوي على رمانة عدد/12صنع يدوي، وقنابر هاون عيار 120 ملم عدد/2، وعولجت من دون حادث يذكر، في حين ألقت قوة من الفرقة أعلاه القبض على أحد المطلوبين وفق المادة 4/ إرهاب في منطقة الشهابي وفي قضاء الفلوجة ألقي القبض على أحد المطلوبين وفق المادة (4 إرهاب)، تم تسليم الإرهابيين الى الجهات المختصة أصوليا"ً.

وتابع البيان "ومن خلال واجب للفرقة الأولى عُثر على رشاشة BKC روسي، هاون عيار 60 ملم مع صفيحة قاعدة مع ركيزة صنع محلي، قاذفة RBG7 عدد/2".

وختم البيان بالقول "وبعد ورود معلومات استخباراتية باشرت قوة محمولة جوا من الفرقة الأولى بتنفيذ واجب ضمن قاطع المسؤولية، نتج عنه العثور على مضافة تابعة لعصابات "داعش" الإرهابي وبرميل وقود سعة (220) لتراً مع موضع لإخفاء عجلة تم معالجتها".

يشار إلى أن القوات الأمنية العراقية تستمر في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، الذي احتل نحو ثلث البلاد.