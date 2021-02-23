الكاظمي: الصواريخ العبثية هي محاولة لإعاقة تقدم الحكومة

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف الكاظمي خلال اجتماع مجلس الوزراء "العمليات الإستباقية ضد الإرهاب مستمرة وفي تصاعد للقضاء على ما تبقى من جحور الإرهاب وبؤره. ونحيي قواتنا البطلة بكل صنوفها وهي ترابط ليلًا ونهارًا في ملاحقة خلايا الإرهاب".

وبخصوص الوضع الاقتصادي قال الكاظمي"نفوس ضعيفة كانت تترقب إنهيار الوضع الإقتصادي منذ شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين، لكن الإجراءات الحكومية مكنت العراق من عبور هذه المرحلة الصعبة وبطريقة حكيمة".

وبشأن تفشي فيروس كورونا علق الكاظمي "نثمن الالتزام العام للمواطنين بالحظر الصحي، وكذلك نقيّم عاليًا جهود المؤسسات وأجهزة الدولة التي ساهمت في تطبيقه. تصاعد هذا الالتزام سيمكننا من الحد من اثار السلالة الجديدة والاكثر خطورة من الوباء".

وفي الأسابيع القليلة الماضية، تصاعدت وتيرة الهجمات التي تستهدف القوات الأمريكية ومناطق أخرى، إذا باتت الهجمات تقع بصورة شبه يومية.