مسؤول صيني رفيع المستوى يزور الكويت غداً

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الكويت: قال سفير دولة الكويت لدى الصين سميح جوهر حيات اليوم الاثنين إن مسؤولا صينيا رفيع المستوى سيبدأ يوم غد الثلاثاء زيارة الى الكويت يسلم خلالها رسالة من الرئيس الصيني شي جين بينغ الى القيادة السياسية العليا في البلاد تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

واضاف السفير حيات في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أن زيارة يانغ جيه تشي عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الحاكم ورئيس مكتب اللجنة المركزية للشؤون الخارجية للصين على رأس وفد عالي المستوى الى الكويت تعتبر اضافة مهمة وحقيقية للدبلوماسية الصينية لمشاركة الدبلوماسية الكويتية في تدعيم وترسيخ مسيرة العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين في جميع المجالات منذ 50 عاما.

واوضح ان المباحثات الثنائية بين البلدين ستكون "عميقة وذات ابعاد استراتيجية لا حدود لها" في كافة اوجه التعاون والمجالات المختلفة بين البلدين قائلا "لمسنا عن كثب رغبة شديدة وكبيرة من الجانب الصيني في الانتقال بمجالات التعاون والعلاقات الى مراحل متقدمة وافاق ارحب".

واشار السفير حيات الى وجود توافق سابق ومهم بين رؤية (الكويت 2035) ومبادرة الصين (الحزام والطريق) لإحياء طريق الحرير وانشاء منطقة حيوية تجارية تخدم دول العالم جوا وبرا وبحرا وتساهم في ازدهار الاقتصاد العالمي، والتي اثمرت عن توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم يصل عددها الى 60 اتفاقية.

واشاد بالبيان المشترك الصادر في يوليو عام 2018 حول تعزيز العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين، مؤكدا ان ذلك سيفتح ابوابا كبيرة وافاقا ومجالات تعاون جديدة وشاملة بين الكويت والصين في المرحلة المقبلة من شأنها ان تصب في صالح البلدين.

يذكر ان الكويت والصين ستحتفلان في ال22 من مارس المقبل بذكرى مرور 50 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما، والتي بدأت رسميا في عام 1971.