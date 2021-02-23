شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. «فلبيني» يرتل القرآن بصوت شجي في ساحة جامعة الملك سعود والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً يظهر مقيماً فلبينياً يرتل القرآن الكريم بصوت شجي في ساحة جامعة الملك سعود.
وظهر الوافد الفلبيني وهو يتلو القرآن الكريم بصوت عذب، حيث قرأ آيات بينات من سورة الشمس تفاعل معها الموظفون في الجامعة حيث دعوا له بالقبول.
ووثق عدد من الموظفين في الجامعة المقطع بهواتفهم الجوالة، حيث تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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