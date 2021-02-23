شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة السعودية": تجاوز عدد متلقى لقاحات كورونا بالمملكة لأكثر من 600 ألف شخص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة السعودية، تجاوز عدد متلقي لقاحات فيروس كورونا المستجد، لأكثر من 600 ألف شخص، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وتسعى الحكومة السعودية إلى زيادة أعداد المتلقين للقاح كورونا، حيث دشنت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة اليوم 4 مقار لتقديم لقاحات كورونا بمراكز الرعاية الصحية الأولية.

وأوضح مدير الشؤون الصحية السعودية بالمنطقة الدكتور وائل مطير أن عدد المراكز التى تقدم اللقاح بمكة المكرمة أصبحت 6، حيث يعدّ مقر جامعة أم القرى بالعابدية المقر الرئيس، يليه مقر مدينة الملك عبدالله الطبية، إضافة إلى 4 مراكز للرعاية الصحية الأولية التى تم تفعيلها اليوم وهي: (مركز صحى العوالى، والشرائع 2، والمعابدة، والتخصصي)، حاثاً الجميع على أهمية التسجيل عبر تطبيق "صحتي" لتلقى اللقاح مع ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية.

وأوضح المتحدث الرسمى بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبى أنه ستتم إضافة خيار تحديد المقر المراد لأخذ اللقاح حسب المنطقة الجغرافية الأقرب للشخص، مشيراً إلى أن العمل بمقر جامعة أم القرى على فترتين صباحية ومسائية تنتهى الساعة 12 منتصف الليل طيلة أيام الأسبوع، بينما المراكز المساندة الأخرى ستعمل 5 أيام فى الأسبوع فى الفترة المسائية بدءاً من الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 12 منتصف الليل.