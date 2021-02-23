شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الأردنية تسجل 4139 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الثلاثاء تسجيل 4139 حالة إصابة جديدة بـ(كورونا) و19 حالة وفاة.



وذكرت وكالة الأنباء الأردنية بترا، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 372,417 حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً 28,614 حالة.



وأوضحت الوزارة أن الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات بلغت 238 حالة، فيما غادرت 141 حالة، وإجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1106 حالات.