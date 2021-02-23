اخبار الخليج

المالية الكويتية: نتوقع عجزا تراكميا بقيمة 55.4 مليار دينار حتى 2025

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن المالية الكويتية: نتوقع عجزا تراكميا بقيمة 55.4 مليار دينار حتى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير المالية الكويتي في تغريدة: نتوقع عجزا تراكميا بقيمة 55.4 مليار دينار في السنوات الخمس من 21/20 الى 25/24.

وأكد أن المركز المالي للكويت "قوي ومتين" لأنه مدعوم بالكامل من صندوق احتياطي الأجيال القادمة الذي يشهد نموا مستمرا.

وتابع: "نحن مسؤولون عن الوفاء بالتزاماتنا دون أي تقصير أو ضرر".

ومضى  وزير المالية الكويتي يقول: 114.1 مليار دينار إجمالي المصروفات المتوقعة في 5 سنوات منها 81 مليار للرواتب والدعوم

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا