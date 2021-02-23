شكرا لقرائتكم خبر عن المالية الكويتية: نتوقع عجزا تراكميا بقيمة 55.4 مليار دينار حتى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير المالية الكويتي في تغريدة: نتوقع عجزا تراكميا بقيمة 55.4 مليار دينار في السنوات الخمس من 21/20 الى 25/24.

وأكد أن المركز المالي للكويت "قوي ومتين" لأنه مدعوم بالكامل من صندوق احتياطي الأجيال القادمة الذي يشهد نموا مستمرا.

وتابع: "نحن مسؤولون عن الوفاء بالتزاماتنا دون أي تقصير أو ضرر".

ومضى وزير المالية الكويتي يقول: 114.1 مليار دينار إجمالي المصروفات المتوقعة في 5 سنوات منها 81 مليار للرواتب والدعوم