شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة العراقية: لا تفاوض على سيادتنا والصواريخ العابثة لن تضغط علينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الحكومة العراقية إنه لا تفاوض على سيادتنا والصواريخ العابثة لن تضغط علينا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أدان مصطفى الكاظمى رئيس الحكومة العراق، استهداف المنطقة الخضراء قائلا: "الصواريخ العبثية محاولة لإعاقة تقدم الحكومة.. وسنلاحق مطلقى الصواريخ على المنطقة الخضراء وسنعلن عنهم".

وأضاف رئيس الحكومة العراقية: "لن نسمح بجعل العراق ساحة تصفية حسابات"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكانت قوات العمليات المشتركة العراقية، قد قالت إننا نحقق فى استهداف المنطقة الخضراء، وأضافت قوات العمليات المشتركة: التحقيقات في استهدافات أربيل وقاعدة بلد والمنطقة الخضراء مرتبطة بما حدث في المنطقة الخضراء.