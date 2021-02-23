شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام كردى: 150 جنديا هولنديا يباشرون مهامهم بحماية مطار أربيل الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن إعلام كردي تأكيده أن 150 جنديا من هولندا يباشرون مهامهم بحماية مطار أربيل الدولي.

وقبلها أكدت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن أمريكيون يشاركون بغداد وإقليم كردستان بالتحقيقات بهجوم أربيل الذى وقع مساء الإنين الماضى، وقالت مصادر لقناة العربية، إن الصواريخ المستخدمة بهجوم أربيل قدمتها إيران.

وفى وقت سابق أكدت قناة العربية الحدث في خبر عاجل لها منذ قليل، أن مجموعة تابعة لفصيل من حزب العمال الكردستاني ومجموعة من ميليشيا الحشد وراء هجوم أربيل.