الرئيس اللبنانى يفتتح أعمال المؤتمر العام الثامن لمنظمة المرأة العربية

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى يفتتح أعمال المؤتمر العام الثامن لمنظمة المرأة العربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - افتتح العماد ميشال عون، رئيس الجمهورية اللبنانية، ظهر اليوم الثلاثاء، أعمال المؤتمر العام الثامن لمنظمة المرأة العربية الذي يحمل عنوان (المرأة العربية والتحديات الثقافية).
يعقد المؤتمر تحت رعاية وبرئاسة الجمهورية اللبنانية ممثلة في كلودين عون رئيسة منظمة المرأة العربية في دورتها الحالية (2019-2021)، حيث ألقى العماد ميشال عون كلمة في الجلسة الافتتاحية أكد فيها على أن التنمية المنشودة لا تتحقق إلا بإتاحة الفرص بشكلٍ متساوٍ بين الرجل والمرأة، وأن تخطي العوائق الثقافية في قضايا المرأة يجب أن يتم باللجوء إلى وسائل ثقافية وفق ما نجح في القيام به رواد النهضة من نساء ورجال في مطلع القرن الماضي.
وأعرب عن تطلعه في أن ينجح المؤتمر في وضع أسس لإنتاج ثقافة جديدة بإمكانها التغلب على ما يعيق تحقيق المساواة، مشيرًا إلى مبادرة لبنان بإنشاء "أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار".
وتعد مشاركة الرئيس اللبناني في المؤتمر بإلقاء كلمة في الافتتاح، سابقة مهمة في تاريخ مؤتمرات المنظمة، والتي شرُفت من قبل بالرعاية الكريمة لعدد من رؤساء الدول العربية دون أن يتضمن هذا مشاركة فعلية في أعمال المؤتمر.
تمتد أعمال المؤتمر الثامن لمنظمة المرأة العربية على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة 23-25/2/2021. وضمت الجلسة الافتتاحية وفود رسمية من الدول الأعضاء رأستها السيدات الأول أو من ينوب عنهن من وزيرات المرأة ورئيسات الآليات الوطنية المعنية بالمرأة ومسؤولات رفيعات المستوى في دولهن.
وقد ألقت رئيسة الوفد من كل دولة كلمة بينت فيها جهود دولتها من أجل التمكين للمرأة.
ويشهد اليومين الثاني والثالث من أعمال المؤتمر انعقاد الجلسات العلمية التي يتم خلالها عرض ومناقشة 24 بحثا أعدها نخبة من خيرة الباحثات والباحثين العرب.