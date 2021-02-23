شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدولة البريطانى لشؤون الشرق الأوسط: نمط مقلق من الهجمات فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جيمس كليفرلى وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، إن هناك نمط مقلق من الهجمات في العراق، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أدان مصطفى الكاظمى رئيس الحكومة العراق، استهداف المنطقة الخضراء قائلا: "الصواريخ العبثية محاولة لإعاقة تقدم الحكومة.. وسنلاحق مطلقى الصواريخ على المنطقة الخضراء وسنعلن عنهم".

وأضاف رئيس الحكومة العراقية: "لن نسمح بجعل العراق ساحة تصفية حسابات"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.