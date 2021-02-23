شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبى وولى عهد أبوظبى يكرمان فريق عمل مسبار الأمل.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى، فريق عمل مسبار الأمل، بعد نجاح المسبار فى مهمته والوصول لمدار كوكب المريخ، وقال حاكم دبى: "فريق راهنا عليهم قبل 7 سنوات، وأثبتوا أنهم على قدر الرهان، وحققوا نقلة علمية عربية تاريخية، لهم كل التقدير".

وقال حاكم دبى، فى تغريدات عبر حسابه الرسمى بتويتر: "كرمت اليوم وأخي الشيخ محمد بن زايد ضمن خلوة الخمسين فريق مسبار الأمل .. فريق راهنا عليهم قبل 7 سنوات.. وأثبتوا أنهم على قدر الرهان .. وحققوا نقلة علمية عربية تاريخية .. لهم كل التقدير".

وتابع: "دولة الإمارات تمتلك آلاف فرق العمل في كافة القطاعات .. الاقتصادية والثقافية والسياسية والعسكرية وغيرها .. هم سر تفوق دولتنا .. لأننا نمتلك أفضل فريق في المنطقة .. يعمل بروح واحدة .. ولا يرضى لبلاده إلا المراكز الأولى".



الشيخ محمد بن راشد



بن راشد وبن زايد وفريق عمل مسبار الأمب



محمد بن راشد

فيما غرد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر تويتر :"سعدت وأخي محمد بن راشد بتكريم فريق " مسبار الأمل " .. فريق حقق للإمارات والعرب أحد الإنجازات غير المسبوقه في علوم الفضاء .. تمنياتنا لهم التوفيق ومزيداً من النجاحات .. سيبقى انجازهم علامة فارقة في تاريخ دولة الإمارات ومصدر فخر واعتزاز وإلهام لكل الأجيال".



الشيخ محمد بن زايد وحمدان بن محمد



حاكم دبى



محمد بن زايد

كما شارك الشيخ حمدان بن محمد، ولى عهد دبى، بنشر صور من التكريم عبر انستجرام، وقال فى تعليقه عليها: "ًصور للتأريخ والتاريخ".



تكريم فريق عمل مسبار الأمل



حمدان بن محمد

وكان الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى، قد أعلن إرسال صورة لكوكب المريخ عبر مسبار الأمل، وقال فى تغريدة عبر حسابه الرسمى على تويتر: "إرسال أول صورة للمريخ بعدسة "مسبار الأمل ".. بشرى خير، وفرحة جديدة.. ولحظة فارقة فى تاريخنا، تدشن انضمام الإمارات إلى نخبة دول العالم المتقدمة فى استكشاف الفضاء.. أن شاء الله تسهم هذه المهمة فى فتح آفاق جديدة فى عملية اكتشاف الكوكب الأحمر تعود بالخير على البشرية والعلم والمستقبل.

وفى وقت سابق، أكدت رئيسة مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات سارة بنت يوسف الأميرى، أن نجاح "مسبار الأمل" فى الوصول إلى المريخ بداية لسلسلة مهام علمية غير مسبوقة ستقدم صورة متكاملة للغلاف الجوى للمريخ للمرة الأولى فى تاريخ البشرية، وتضع بياناتها فى خدمة المجتمع العلمى العالمي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده فريق مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" ونظمه المكتب الإعلامى لحكومة دولة الإمارات فى مركز محمد بن راشد للفضاء بمنطقة الخوانيج بدبى، بحضور معالى سارة بنت يوسف الأميرى والمهندس عمران شرف، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل"، بعد يوم واحد من نجاح المسبار فى الوصول إلى مدار الالتقاط حول الكوكب الأحمر، وفق وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وسلط المؤتمر الضوء على المراحل التالية التى سيمر بها "مسبار الأمل" طوال مهمته فى استكشاف الكوكب الأحمر على مدار سنة مريخية كاملة تعادل 687 يوما بالتقويم الأرضي.