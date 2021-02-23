شكرا لقرائتكم خبر عن متى يكون قصر القامة طبيعي عند الطفل وهل يستلزم زيارة الطبيب؟ الصحة تجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت وزارة الصحة أن الطفل يعتبر قصير القامة عندما يكون طوله في منحنيات النمو أقصر من المعدل الطبيعي مقارنة بالأطفال الطبيعيين. وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، “عش بصحة”، أنه يجب أخذ التاريخ المرضي للطفل في الاعتبار، كالطول والوزن عند الولادة إذا كان لديه أمراض مزمنة، أو كان يأخذ أدوية كالكورتيزون أو لديه أمراض في الغدد الصماء. أما عن الفحوصات اللازمة لتشخيص قصر القامة فهي كالتالي: فحص تعداد الدم

تحليل وظائف الكلى والكبد والأجسام المضادة لمرض السيلياك

وظائف الغدة الدرقية وتحليل البول والبراز

قياس مؤشرات هرمون النمو وتحليل الكروموسومات لدى البنات

أشعة العظام

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