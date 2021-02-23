مشرف .. من أرض الشرف والسمو والريادة

الكويت - هبة التوبجي - *سباق الخيل العالمي على أرض المملكة العربية السعودية ، النهائي برعاية رجل الرؤية الفتية ولي العهد الأمين محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، توج مشرف بالمركز الأول الصارخ المتفرد وسط انظار العالم اجمع ، الفروسية موطنها الجزيرة العربية ، الفروسية فراسة وشجاعة ودهاء وذكاء ، ما زال للمجد بقية يا موطني الأبي بقيادة متطلعة طموحها عنان السماء .

*دور الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حظي ويحظى بدعم كبير ووفير بهدف الرقي بالمستويات إلى أعلى الدرجات الفنية ، تحقق الكثير من ذلك ، لكن سوء التحكيم المحلي شوه تلك الطموحات والتطلعات ، نتمنى أن يعاد تأهيلهم التأهيل الأمثل وفق الالمام بالحالات 12التي تحدث بكل المباريات ، حتى يكون الإلمام بدرجة عالية ويتسنى لهم اتخاذ القرارات في ثوان بشكل صحيح دون تردد وتختفي تلك المشاهد التي تتكرر أمام تقنية (الفار) مع التردد في اتخاذ القرارات وغالبا تتخذ بشكل خطأ صادم حقا ، مما تسبب سوء تلك القرارات إلى سلب حقوق وايجاد احتقان من هنا وهناك .

*هناك لاعبون محليون لديهم قدرات فنية عالية الجودة ، لكن طموحاتهم تنتهي حينما يتم توقيع العقد الاحتراف ، ونرى مستويات متذبذبة لدرجة الهبوط الحاد ، كان من المفترض أن يبدأ هذا اللاعب أو ذاك بعقلية احترافية وفق انضاطية في التمارين مع العطاءات المتزايدة في المباريات بشكل لافت ومفيد ، بدلا من تلك الصور الهزيلة وعدم اللامبالاة للأسف .

*البرامج الرياضية ، متى تكون منابر توعية وتثقيف وحياد وإنصاف ؟ حتى تؤدي رسالتها الإعلامية على الوجه الأكمل المنتظر ؟ بدلا من ذلك الصياح والتداخل في الأصوات وفق آراء عاطفية لا تتسع المنابر الإعلامية المهنية لها ، بالتالي المتلقي لا يستفيد من تلك البرامج المستهلكة المكررة بنفس السوء .

*اللاعب النجم الخلاق : هو الذي لديه المام بمتطلبات خانته ، كذلك لديه إضافات إبداعية آنية وفق أحداث أي مباراة ، حيث نجده يعمل مجهود فردي خارق ويتفوق في المواجهات الثنائية ويعمل الفارق المرجح لفريقه ، يسدد تسديدات قوية مباغتة من المواقف المتحركة ويسجل أهدافا حاسمة ، يدافع ببسالة ويصنع ببراعة ويسجل بفن ومهارة .

سبحان الله وبحمده

سبحان الله العظيم

الكاتب الرياضي/ حمزة السيد