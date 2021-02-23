البنتاغون: الحوثيون طوّروا خلال المرحلة الأخيرة تقنياتهم وإيران مصدر أسلحتهم منذ زمن بعيد

الكويت - هبة التوبجي - أكدت المتحدثة باسم البنتاغون الكوماندور جيسيكا مانولتي، ردًا على سؤال للعربية حول ما “إذا كان الحوثيون يحصلون أو يطوّرون قدرات تكنولوجية لتحاشي الأنظمة المضادة للصواريخ والمسيرات المليئة بالمتفجرات”، أكدت “أن الحوثيين طوّروا خلال المرحلة الأخيرة تقنياتهم”، مضيفة بأن “إيران هي مصدّر الأسلحة للحوثيين منذ أمد بعيد”

لكن المتحدثة -بحسب “العربية- لم تذكر تفاصيل كافية حول تلك “التقنيات” وطرق تحسنها؛ إلا أن تقنيات الميليشيات ترتبط عادة ببرنامج الصواريخ والمسيّرات الإيرانية، بحسب ما يؤكد عدة خبراء، فضلا عن تصريحات أميركية رسمية، أفادت سابقا بأن هجمات عديدة في العراق واليمن أشارت إلى تطوير إيران لهذه التقنيات خلال السنوات القليلة الماضية، وقد تمكنت ايران من إيصال هذه الصواريخ والمسيرات وقطعها وتقنياتها إلى الحوثيين، وهم يستعملونها بدورهم لقصف مواقع القوات الحكومية اليمنية ومحاولة التقدم باتجاه مأرب، فضلا عن محاولة استهداف مواقع مدنية في السعودية.

وقد درس الأميركيون وبعض الدول بقايا الصواريخ والمسيرات التي استعملها الحوثيون، كما درسوا التقنيات على متن قوارب صغيرة استعملت للاعتداء على الملاحة في منطقة باب المندب، وعرضت الولايات المتحدة تلك الأسلحة في قاعدة عسكرية بالعاصمة الأميركية لإثبات العلاقة المباشرة بين السلاح الايراني والحوثيين.

إلى ذلك، أكدت المتحدثة باسم البنتاغون، أن الولايات المتحدة “ما زالت تتعاون مع الشركاء الإقليميين في هذه القضية” دون الإفصاح عن معلومات إضافية، كما رفضت التعليق لدى سؤالها عمن يصنّع تلك الأسلحة، قائلة: “لا نعلّق على معلومات استخباراتية لكننا نتابع التعاون مع شركائنا الإقليميين تلك القضية”.